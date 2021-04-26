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НБА: Бруклин обыграл Финикс, осечки Милуоки и Бостона
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Бостон 125:104 (33:23, 30:29, 37:36, 25:16)
Бруклин – Финикс 128:119 (27:32, 32:29, 38:31, 31:27)
Портленд – Мемфис 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30)
Атланта – Милуоки 111:104 (26:29, 17:22, 27:27, 41:26)
Орландо – Индиана 112:131 (25:36, 32:26, 20:41, 35:28)
Голден Стэйт – Сакраменто 117:113 (32:39, 31:26, 31:27, 23:21)
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