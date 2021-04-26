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Юта первой вышла в плей-офф НБА
Джаз в полном порядке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юта под руководством Куина Снайдера официально стала первым участником плей-офф НБА-2021 после поражения Портленда от Мемфиса (113:120).
Джаз с показателем 44-16 являются лучшей командой регулярного чемпионата. На домашней арене команда выиграла 26 из 30 матчей.
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Юта вышла в плей-офф в пятый раз подряд. Последние два сезона Джаз не удавалось пройти первый раунд пост-сезона.
Плей-офф НБА стартует 30 мая.
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