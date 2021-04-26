Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карри побил рекорд НБА по трехочковым за месяц
А ведь месяц еще не закончился
Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Сакраменто (117:113) набрал 37 очков и реализовал 7 из 14 трехочковых.
Таким образом, Карри досрочно побил рекорд экс-лидера Хьюстона Джеймса Хардена по количеству трехочковых за месяц. Харден в ноябре 2019 года забил 82 трехочковых, а Карри после сегодняшнего матча с Кингз достиг отметки в 85 попаданий из-за дуги.
До конца апреля Голден Стэйт проведет еще два матча, поэтому у Карри будет шанс упрочить свой рекорд.
В сезоне 2020-2021 Стефен Карри в среднем за игру набирает по 31,3 очка, 5,6 подбора и 5,8 передачи.
Популярное сейчас
- "Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Странный допинг: экс-легионер Александрии обвиняет клуб в мошенничестве
- В футболе Суперлига не прожила и недели. А как это работает в баскетболе?
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО