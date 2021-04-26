Карри побил рекорд НБА по трехочковым за месяц

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Сакраменто (117:113) набрал 37 очков и реализовал 7 из 14 трехочковых.

Таким образом, Карри досрочно побил рекорд экс-лидера Хьюстона Джеймса Хардена по количеству трехочковых за месяц. Харден в ноябре 2019 года забил 82 трехочковых, а Карри после сегодняшнего матча с Кингз достиг отметки в 85 попаданий из-за дуги.

До конца апреля Голден Стэйт проведет еще два матча, поэтому у Карри будет шанс упрочить свой рекорд.

В сезоне 2020-2021 Стефен Карри в среднем за игру набирает по 31,3 очка, 5,6 подбора и 5,8 передачи.