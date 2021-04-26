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Форвард Химика признан MVP недели

Баскетбол
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Льюис Салливан провел результативную неделю

Форвард Химика признан MVP недели

Новина українською

В рамках прошлой неделе регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно 12 матчей.

По их итогам MVP признан форвард Химика Льюиса Салливана, который провел очередную мощную неделю и помог своей команде одержать две победы в трех матчах.

Южненцы сыграли против команд из топ-4, в которых проиграли Киев-Баскету и победили Тернополь и Днепр. В частности стоит отметить перфоманс Льюиса в матче против Тернополя, в котором американец установил рекорд сезона по подборам.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Льюис Салливан
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