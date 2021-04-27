Днепр сумел прервать безпроигрышную серию Буливельника

Чемпион Украины Днепр принимал Будивельник в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Киевляне имели проблемы в нападении, набрав лишь 34 очка за первую половину. Днепр забросил 7 из 16 трехочковых и хорошо двигал мяч. Все это позволило хозяевам выиграть стартовую четверть +9 и уйти на большой перерыв при 8 очках преимущества.

Днепр продолжал гнуть свою линию и в третьей четверти, по ходу которой смог даже увеличить свое преимущество до 13 очков. В заключительной десятиминутке днепряне стали больше ошибаться, хуже отзащищались и в целом провели худший отрезок матча.

Днепр свою следующую игру сыграет уже 5 мая на выезде против Харьковских Соколов, а Будивельник 29 апреля в Каменском противостоять Прометею.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

27 апреля. Днепр, СК Шинник

Днепр - Будивельник 87:82 (26:17, 16:17, 26:21, 19:27)