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Леброн Джеймс отреагировал достижение Кармело Энтони
Леброн обрадовался успеху игрока
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не оставил без внимания успех форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кармело Энтони, который в ночь на 4 мая в матче регулярного чемпионата с "Атлантой Хоукс" сумел превзойти легендарного Элвина Хейза и войти в топ-10 скореров лиги за всю историю.
"Это чёртова уйма корзин, мой брат. Горжусь тобой и поздравляю, чемпион", — написал Джеймс в "сториз" на своей странице в "Инстаграме", тегнув самого Кармело.
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