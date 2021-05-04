  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс отреагировал достижение Кармело Энтони
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс отреагировал достижение Кармело Энтони

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн обрадовался успеху игрока

Леброн Джеймс отреагировал достижение Кармело Энтони

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не оставил без внимания успех форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кармело Энтони, который в ночь на 4 мая в матче регулярного чемпионата с "Атлантой Хоукс" сумел превзойти легендарного Элвина Хейза и войти в топ-10 скореров лиги за всю историю.

"Это чёртова уйма корзин, мой брат. Горжусь тобой и поздравляю, чемпион", — написал Джеймс в "сториз" на своей странице в "Инстаграме", тегнув самого Кармело.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Кармело Энтони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...