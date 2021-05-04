Леброн Джеймс отреагировал достижение Кармело Энтони

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не оставил без внимания успех форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кармело Энтони, который в ночь на 4 мая в матче регулярного чемпионата с "Атлантой Хоукс" сумел превзойти легендарного Элвина Хейза и войти в топ-10 скореров лиги за всю историю.

"Это чёртова уйма корзин, мой брат. Горжусь тобой и поздравляю, чемпион", — написал Джеймс в "сториз" на своей странице в "Инстаграме", тегнув самого Кармело.