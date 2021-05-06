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НБА: Филадельфия разбила Хьюстон, фиаско Финикса в Атланте

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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Филадельфия разбила Хьюстон, фиаско Финикса в Атланте

фото - yahoo.com

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Орландо – Бостон 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32)

Кливленд – Портленд 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39)

Атланта – Финикс 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15)

Хьюстон – Филадельфия 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27)

Индиана – Сакраменто 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19)

Миннесота – Мемфис 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32)

Юта – Сан-Антонио 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)

Денвер – Нью-Йорк 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)

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В статье: НБА Финикс Санз Филадельфия 76er
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