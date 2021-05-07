  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 10 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Торонто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Торонто

Баскетбол
(1 голосов)

Продуктивный день для украинца

10 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон с дежурным трипл-даблом Рассела Уэстбрука в овертайме дожал Торонто и еще на шаг приблизился к попаданию в турнир плей-ин.

Алексей Лень в матче с бывшей командой провел на площадке почти 14 минут, но успел за это время набрать 10 очков с безупречной бросковой статистикой (4 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных). Также в активе украинца 4 подбора, а его показатель полезности составил «+2».

Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,8 очка, а Вашингтон идет 10-м в Восточной конференции.

Торонто – Вашингтон 129:131 OT (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...