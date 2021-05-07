10 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Торонто

Вашингтон с дежурным трипл-даблом Рассела Уэстбрука в овертайме дожал Торонто и еще на шаг приблизился к попаданию в турнир плей-ин.

Алексей Лень в матче с бывшей командой провел на площадке почти 14 минут, но успел за это время набрать 10 очков с безупречной бросковой статистикой (4 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных). Также в активе украинца 4 подбора, а его показатель полезности составил «+2».

Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,8 очка, а Вашингтон идет 10-м в Восточной конференции.

Торонто – Вашингтон 129:131 OT (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)