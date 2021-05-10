Леброн Джеймс в ближайших матчах может помочь своей команде

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс намерен вернуться на площадку в матче с "Нью-Йорк Никс", который состоится 12 мая, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, запасным вариантом Леброна является возвращение в строй в матче с "Хьюстон Рокетс", который пройдёт на следующий день после игры с "Нью-Йорком".

В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако 3 мая Джеймс получил новую травму.