Power Ranking НБА: Филадельфия на вершине, Лейкерс снова в топ-10

№1. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 47-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Филадельфия выиграла восемь последних матчей и сбежала от Бруклина в борьбе за победу в Восточной конференции. И все же нельзя не отметить, что по ходу этой серии команда Дока Риверса столкнулась лишь с одной командой из топ-6 конференции, дважды разбив Атланту с разницей в 44 и 22 очка.

В оптимальном составе Филадельфия выиграла 26 из 30 матчей (15-0 на домашней арене), а единственное поражение от команды Востока Сиксерс потерпели в конце февраля в матче с Торонто.

Embiid (37 PTS & 13 REB) took over against the Pelicans ???? pic.twitter.com/qKmmMH9agb — NBA TV (@NBATV) May 8, 2021

Филадельфия гарантированно завершит регулярный чемпионат с персональным лучшим защитным показателем за последние 25 лет. Сиксерс по атакующему рейтингу занимают только 13-е место в лиге, но это объясняется частым отсутствием Джоэля Эмбиида, при появлении которого на площадке показатели команды у чужого кольца взлетают до впечатляющих 117,9 очка на 100 владений.

№2. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 48-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

За двухнедельный период Финикс отметился домашними победами над Клипперс и Ютой, но умудрился получить 135 очков от Атланты, сыграл овертайм с безнадежным Кливлендом и проиграл Лейкерс без ЛеБрона Джеймса.

Тем не менее, Санз наряду с Ютой и Милуоки являются одной из трех команд НБА в топ-7 по игре на обоих концах площадки. Именно у франшизы из Аризоны лучший баланс побед/поражений (26-10) в матчах с 16 командами, которые находятся выше 50-процентного барьера побед.

????????????



Most career games of 25+ points on 70%+ FG and 15+ rebounds in Suns history:



????Deandre Ayton, 4

(including last night)

????Charles Barkley, 4

????Amar’e Stoudemire, 3 pic.twitter.com/xIzq4rGLia — Phoenix Suns (@Suns) May 8, 2021

Плохие новости для Финикса в том, что в первом раунде плей-офф Санз, скорее всего, придется столкнутся с действующими чемпионами из Лейкерс. А недавний очный матч показал, что Крису Полу и компании нечего предложить Энтони Дэвису, не говоря о ЛеБроне.

№3. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 50-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Юта, несмотря на отсутствие Донована Митчелла, выиграла 5 из 6 последних матчей и в острой конкуренции с Финиксом снова вернулась на первую позицию на Западе.

Богдан Богданович взял на себя функции главного скорера команды и преуспел в этом – в последних 8 матчах хорват в среднем за игру набирал по 28,0 очка, забивая 55% бросков с игры и 91% с линии штрафных.

Юта – единственная команда в лиге в топ-5 по атакующему и защитному рейтингу. Если Джаз удержат планку, то станут лишь третьим коллективом за последние 25 лет с подобным достижением. В двух предыдущих случаях Голден Стэйт брал титул в сезонах 2014-2015 и 2016-2017.

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 43-25

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

До сегодняшнего фиаско в выездном матче с Сан-Антонио со 146 пропущенными очками Милуоки выиграл пять матчей кряду, включая две победы над Бруклином с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

С пятым атакующим и седьмым защитным рейтингом Милуоки – единственная команда Востока в топ-10 по эффективности на обеих концах площадки.

Бакс важно на финише регулярного чемпионата подняться на второе место на Востоке, поскольку если в таблице больше не будет изменений, то в первом раунде Яннис Адетокумбо встретится с Майами, а мы помним, чем закончилась эта дуэль в полуфинале конференции в сентябре прошлого года (1:4 в пользу Хит).

№5. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 44-24

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Перед впечатляющим камбэком в матче с Денвером (в концовке второй четверти преимущество Наггетс составляло 21 балл) Бруклин проиграл четыре матча подряд и вывесил белый флаг в борьбе с Филадельфией за лидерство на Востоке.

Последние неудачи привели к тому, что Бруклин больше не контролирует ситуацию и в гонке за второе место, а это значит, что в потенциальном противостоянии с Милуоки в полуфинале конференции у команды Стива Нэша не будет преимущества домашней площадки.

Бруклин остается на первом месте в атакующем рейтинге, но имеет лишь 23-й защитный рейтинг. Мы уже отмечали ранее, что с момента внедрения этой статистики за 25 лет ни одной команде не удалось стать чемпионом с такими посредственными оборонительными показателями.

James Harden (hamstring) is nearing a return to the Brooklyn Nets' lineup, per @wojespn.



It's not a lock yet, but Harden could return as early as Wednesday vs. the Spurs. pic.twitter.com/q34AVUuWbI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 10, 2021

№6. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 45-23

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Клипперс после четырех поражений в последних шести матчах самоустранились из борьбы с Ютой и Финиксом за топ-2 Западной конференции.

Перед плей-офф Парусникам гораздо важнее решить все свои кадровые проблемы – и в этом плане у команды Тайрона Лью есть прогресс. Кавай Леонард и Пол Джордж снова в строю, вернулся и Патрик Беверли, а камбэк Сержа Ибаки ожидается в ближайшие дни.

This PG dunk was UNREAL ????



Lakers vs. @LAClippers // 10:00pm ET on TNT pic.twitter.com/v6CXWHZGrP — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 6, 2021

До конца регулярного чемпионата Клипперс больше ни разу не сыграют с командами, у которых более 50% побед в сезоне. У калифорнийцев не должно возникнуть проблем с сохранением третьей строки на Западе.

№7. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 44-24

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Денвер за последнюю неделю последовательно проиграл Лейкерс, Юте и Бруклину – не самый хороший сигнал для Наггетс перед плей-офф. И не забываем, что франшиза из Колорадо до конца сезона лишилась Джамала Мюррея.

Что интересно, даже фактор Николы Йокича в этот раз был не в пользу Денвера – с будущим MVP на площадке команда в четырех крайних матчах в среднем за 100 владений проигрывала 16,5 очка.

Денверу осталось выиграть один матч для получения преимущества домашнего паркета в первом раунде плей-офф. Похоже, что Наггетс на старте пост-сезона придется иметь дело либо с Далласом Луки Дончича, либо с Портлендом во главе с Дамьеном Лиллардом.

№8. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 38-30

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Лейкерс вскоре после возвращения снова потеряли ЛеБрона Джеймса и выпали из топ-6 Западной конференции, отставая на 1,5 победы от Портленда.

Без Джеймса и Шредера на первый план вышел Энтони Дэвис, который в этом сезоне нечасто напоминал о своем звездном статусе. Бигмен в двух последних матчах набрал 78 очков, включая рекордные в сезоне 42 балла в победном матче против Финикса.

Лейкерс в концовке регулярного чемпионата только в одном матче из четырех столкнутся с соперником из зоны плей-офф. Действующие чемпионы еще могут обойти Портленд, но в таком случае в первом раунде пост-сезона им придется сыграть с Клипперс. Вряд ли Джеймс и компания в восторге от такой перспективы. А с другой стороны, непредсказуемый плей-ин – тоже не самый привлекательный вариант…

№9. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 40-28

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Кристапс Порзингис пропустил 9 из последних 10 матчей, но Далласу это никак не мешает. Маверикс выдали рывок 10-2 и взлетели на пятое место на Западе, практически гарантировав себе прямую путевку в плей-офф.

Даллас статистически намного хуже себя прошлогодних, но теперь Лука Дончич и компания гораздо эффективней действуют в клатче, выиграв 17 из 32 матчей с плотными концовками.

Отдельно у Далласа стоит отметить Тима Хардавая – в семи последних матчах защитник набирает по 25,0 очка и забивает 4,9 трехочковых при 54% реализации бросков с игры.

№10. Нью-Йорк Никс

Показатель побед/поражений в сезоне – 38-30

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Сенсационные Никс в начале мая завершили свой невероятный отрезок из 12 побед в 13 матчах. Команда Тома Тибодо проиграла Денверу и Финиксу, но победа над Клипперс позволила им остаться на четвертом месте на Востоке, хотя Атланта и Майами на расстоянии вытянутой руки.

Нью-Йорк только 20-й по атакующему рейтингу, зато Никс замыкают топ-4 по уровню обороны своего кольца. Да и проблемы с атакой уже в прошлом, ведь совсем недавно Никс выдали ураганный атакующий отрезок, опередив даже Бруклин, Милуоки и Клипперс.

Нью-Йорку все еще нужны две победы (или одна при условии поражения Бостона), чтобы официально поставить точку в семилетнем отсутствии в плей-офф.

№17. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-37

Место в предыдущей версии рейтинга – 18

Вашингтон выиграл 15 из последних 20 матчей с четвертым лучшим атакующим рейтингом на этом отрезке. Еще месяц назад Уизардс шли 13-ми на Востоке, а теперь Рассел Уэстбрук и компания прочно закрепились в зоне плей-ин с неплохими перспективами выйти в плей-офф и усложнить жизнь в первом раунде Филадельфии, Милуоки или Бруклину.

Russell Westbrook (28 PTS, 13 REB, 21 AST) passesd Oscar Robertson for the MOST TRIPLE-DOUBLES in NBA history!@russwest44 x @WashWizards pic.twitter.com/60hCVLKUtR — NBA (@NBA) May 11, 2021

Алексей Лень продолжает стабильно выходит в стартовой пятерке Вашингтона, но редко проводит на площадке больше 15-17 минут. В последних 8 матчах центровой сборной Украины в среднем за игру набирает по 7,0 очка и 4,8 подбора, забивая 52% бросков с игры.

№30. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-48

Место в предыдущей версии рейтинга – 30

Про Оклахому нужно знать только одно – Тандер завершили последние 25 матчей с худшей в истории НБА разницей набранных/пропущенных очков («-490»).

Святослав Михайлюк за последние две недели занимает шестое место в списке самых результативных игроков команды (10,9 очка за игру), но его бросковая линейка далека от идеала – 37% с игры и 34% трехочковых.