Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче плей-офф

Киев-Баскет принимал Черкасские Мавп в стартовом матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги Париматч.

Хозяева лучше провели первую половину матча. Команда Айнарса Багатскиса завладела преимуществом на щитах и ​​регулярно набирала очки в быстром нападении. Победитель регулярного чемпионата пошел на большой перерыв при "+10".

Во второй части матча никаких кардинальных изменений не произошло. Киев-Баскет продолжал играть более разнообразно в нападении и демонстрировать качественную защиту. При этом команда Айнарса Багатскиса допустила лишь 6 потерь за игру при 15 у соперника.

В конце матча отрыв Киев-Баскета достиг 20 очков - 91:71 и 1-0 в серии в пользу победителя регулярного чемпионата.

Суперлига Париматч. Плей-офф

1/4 финала. первый матч

Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 91:71 (26:19, 22:19, 19:17, 24:16)