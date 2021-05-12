  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева открыли счет в серии

Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче плей-офф

Новина українською

Киев-Баскет принимал Черкасские Мавп в стартовом матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги Париматч.

Хозяева лучше провели первую половину матча. Команда Айнарса Багатскиса завладела преимуществом на щитах и ​​регулярно набирала очки в быстром нападении. Победитель регулярного чемпионата пошел на большой перерыв при "+10".

Во второй части матча никаких кардинальных изменений не произошло. Киев-Баскет продолжал играть более разнообразно в нападении и демонстрировать качественную защиту. При этом команда Айнарса Багатскиса допустила лишь 6 потерь за игру при 15 у соперника.

В конце матча отрыв Киев-Баскета достиг 20 очков - 91:71 и 1-0 в серии в пользу победителя регулярного чемпионата.

Суперлига Париматч. Плей-офф

1/4 финала. первый матч

Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 91:71 (26:19, 22:19, 19:17, 24:16)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Киев-Баскет Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...