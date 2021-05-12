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Киев-Баскет разгромил Черкасских Мавп в матче плей-офф
Хозяева открыли счет в серии
Киев-Баскет принимал Черкасские Мавп в стартовом матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги Париматч.
Хозяева лучше провели первую половину матча. Команда Айнарса Багатскиса завладела преимуществом на щитах и регулярно набирала очки в быстром нападении. Победитель регулярного чемпионата пошел на большой перерыв при "+10".
Во второй части матча никаких кардинальных изменений не произошло. Киев-Баскет продолжал играть более разнообразно в нападении и демонстрировать качественную защиту. При этом команда Айнарса Багатскиса допустила лишь 6 потерь за игру при 15 у соперника.
В конце матча отрыв Киев-Баскета достиг 20 очков - 91:71 и 1-0 в серии в пользу победителя регулярного чемпионата.
Суперлига Париматч. Плей-офф
1/4 финала. первый матч
Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 91:71 (26:19, 22:19, 19:17, 24:16)
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