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НБА: Портленд огорчил Юту, победы Бруклина и Лейкерс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Сан-Антонио 128:116 (35:20, 22:31, 39:30, 32:35)
Кливленд – Бостон 102:94 (22:17, 20:22, 25:30, 35:25)
Даллас – Нью-Орлеан 125:107 (32:30, 45:28, 34:22, 14:27)
Юта – Портленд 98:105 (31:24, 25:35, 20:25, 22:21)
Лейкерс – Хьюстон 124:122 (34:26, 25:27, 41:43, 24:26)
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