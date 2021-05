Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана

Оригинал статьи – Джеки Макмаллен, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

У него все еще есть его последнее смс, сохраненное на телефоне…

Майкл Джордан время от времени возвращается к этому сообщению, хотя каждый раз это освежает его горе и вызывает острое желание снова задаться вопросом: «Почему?».

У многих неравнодушных к спорту все еще тяжело на душе спустя почти 16 месяцев после смерти Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джанны, шестерых других пассажиров и пилота в результате крушения вертолета. На Джордане, который при жизни был для Брайанта наставником, доверенным лицом и просто другом, лежит особенный груз ответственности, ведь в субботу он представит Коби во время включения 5-кратного чемпиона НБА с Лейкерс в Зал баскетбольной славы. Это ответственность, в которой между собой переплетаются честь и страх.

Джордан до сих пор не может говорить о Брайанте без дрожи в голосе, а эмоции внутри него все так же бурлят, как и в один из февральских дней 2020 года, когда Майкл во время поминальной службы в Лос-Анджелесе открыто оплакивал потерю своего «младшего брата». Тогда же Джордан пошутил о рождении нового мема с плачущим Майклом и заставил весь Стейплс-Центр на мгновении забыть о всеобщем горе и залиться искренним смехом и овациями.

«Я сказал жене, что не буду плакать, потому что не хочу видеть это в течение следующих трех или четырех лет», - сказал Джордан в тот день. «Это то, что Коби Брайант делает со мной. Он знает, как добраться до вас таким образом, чтобы затронуть вас лично ... даже если он заноза в заднице».

