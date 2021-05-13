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Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана

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Как много они не успели рассказать друг другу

Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана

фото - espn.com

UA-Футбол
Новина українською

Оригинал статьи – Джеки Макмаллен, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

У него все еще есть его последнее смс, сохраненное на телефоне…

Майкл Джордан время от времени возвращается к этому сообщению, хотя каждый раз это освежает его горе и вызывает острое желание снова задаться вопросом: «Почему?».

У многих неравнодушных к спорту все еще тяжело на душе спустя почти 16 месяцев после смерти Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джанны, шестерых других пассажиров и пилота в результате крушения вертолета. На Джордане, который при жизни был для Брайанта наставником, доверенным лицом и просто другом, лежит особенный груз ответственности, ведь в субботу он представит Коби во время включения 5-кратного чемпиона НБА с Лейкерс в Зал баскетбольной славы. Это ответственность, в которой между собой переплетаются честь и страх.

Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана - изображение 1

Джордан до сих пор не может говорить о Брайанте без дрожи в голосе, а эмоции внутри него все так же бурлят, как и в один из февральских дней 2020 года, когда Майкл во время поминальной службы в Лос-Анджелесе открыто оплакивал потерю своего «младшего брата». Тогда же Джордан пошутил о рождении нового мема с плачущим Майклом и заставил весь Стейплс-Центр на мгновении забыть о всеобщем горе и залиться искренним смехом и овациями.

«Я сказал жене, что не буду плакать, потому что не хочу видеть это в течение следующих трех или четырех лет», - сказал Джордан в тот день. «Это то, что Коби Брайант делает со мной. Он знает, как добраться до вас таким образом, чтобы затронуть вас лично ... даже если он заноза в заднице».

Время движется вперед, но горе остается и продолжает бурлить на поверхности. Джордан признает, что у него были некоторые опасения по поводу того, как он будет сохранять самообладание во время церемонии введения Брайанта в Зал славы.

«Сначала я думал, что могу немного нервничать по этому поводу, но потом я понял, что нет ничего такого в демонстрации эмоций в отношении кого-то, кого я абсолютно любил», - говорит Джордан. «Это гуманистическая сторона меня – люди часто забывают, что она есть у меня».

Когда люди умирают молодыми, это всегда душераздирающе. Авиакатастрофа в Калабасасе унесла жизни трех подростков и молодых родителей. Джордан говорит, что Брайанту всего 41 год, он комфортно перенес прощание с баскетболом и начал новую жизнь, сосредоточившись на проведении времени со своей женой Ванессой, четырьмя дочерьми и растущим портфолио литературных, развлекательных, тренерских и связанных с баскетболом деловых проектов.

«Он был так счастлив», - говорит Джордан. «У него все было так хорошо».

Последнее текстовое сообщение от 8 декабря 2019 года подтверждает слова Джордана. Коби отправил его Майклу сразу после полудня, в 12:18 по местному времени.

«Эта текила потрясающая», - написал Коби, имея в виду бренд Джордана Cincoro Tequila, бутылка которой была отправлена Брайанту при запуске.

«Спасибо, мой брат», - ответил Джордан.

«Да, сэр. С семьей все хорошо?», - ответил Коби.

«Все хорошо. А с твоей?»

«Все хорошо».

Джордан улыбнулся и решил немного развлечься. «Ему действительно нравилось тренировать Джиджи, - объясняет MJ, - поэтому я сказал ему об этом».

«Счастливых праздников, - ответил Джордан, - и надеюсь, что скоро встретимся. Тренер Коби??!».

«Я добавил этот плачущий/смеющийся смайлик», - хихикает Джордан.

«Взаимно», - написал Коби. «Эй, тренер, я сейчас сижу на скамейке запасных, и мы выносим другую команду со счетом 45-8».

Через 11 дней после этой переписки Брайант узнал, что с первой попытки официально номинирован в Зал славы баскетбола. 49 дней спустя его не стало.

«Мне просто нравятся эти сообщения», - говорит Джордан. «Они показывают конкурентный характер Коби».

Острая необходимость в конкуренции – одно из тех многих общих качеств, объединявших Джордана и Брайанта. Каждый был безжалостен в своем стремлении к победе, даже несмотря на то, что одноклубники Майкла и Коби порой становились жертвами ненасытной жажды совершенства своего звездного партнера по команде.

«Его стиль игры был идентичен моему, - говорит Джордан. «Он остался верен своему курсу, и я уважаю это».

17 декабря 1997 года на арене United Center в Чикаго 19-летний Коби Брайант вышел со скамейки запасных Лейкерс и набрал 33 очка за 29 минут. Джордан после игры разыскал молодого парня, чтобы сделать ему комплимент. Брайант же немедленно стал засыпать Майкла вопросами о технике выполнения бросков. Их беседа была короткой, но теплой.

«Если тебе что-нибудь понадобится, - сказал ему Джордан, - просто позвони...».

И Коби позвонил. А потом снова, снова и снова. Порой он делал это в 2 часа ночи, иногда звонки на номер Джордана приходили до восхода солнца. Брайант спрашивал у Майкла о нюансах его знаменитого броска в прыжке с разворота, о том, как работать с обманными движениями, о том, как в защите противостоять более крупным и сильным оппонентам. Коби не скрывал своей цели: быть похожим на Майкла или, если возможно, стать еще лучше.

«Он был психически крепким парнем, может быть, даже сильнее, чем я», - говорит Джордан. «Помните, людям, которые следили за мной, моим поклонникам это не нравилось».

Официально вхождение Брайанта в Зал славы вместе со звездной группой сверстников, включая Тим ​Данкана и Кевина Гарнетта, было подтверждено 4 апреля 2020 года. У Коби никогда не было возможности позвонить Майклу Джордану, чтобы узнать, сможет ли он представить его. «Ванесса спросила меня, когда он скончался», - объясняет Джордан. «Честно говоря, я ждал этого разговора. Это был либо я, либо Шак, поскольку они вместе выиграли три чемпионства».

Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана - изображение 2

Джордан говорит, что около шести месяцев назад он отправил Ванессе сообщение, чтобы уточнить вопрос.

«Я сказал ей: «Послушай, я знаю, что сейчас тяжелые времена. Я всегда здесь, если я тебе понадоблюсь», - говорит Джордан. Она ответила: «Мне бы очень понравилось, если бы ты представил Коби на церемонии принятия в Зал славы».

«Честно говоря, это будет большой честью. Это все равно, что представлять члена семьи. Он оказал мне высочайшее уважение, пытаясь подражать некоторым вещам, которые я делал. И я могу отплатить за это, только показывая свою поддержку и восхищение парнем, которого я считал одним из величайших игроков, когда-либо игравших в баскетбол».

Джордан отмечает, что карьера Брайанта в Лейкерс, с которыми он выиграл пять титулов, затмила то, насколько поначалу Брайанту было тяжело интегрироваться в лигу в подростковом возрасте, когда еще не был физически или умственно зрелым, часто был изолирован от других и даже сталкивался с презрением со стороны взрослых одноклубников.

«В некотором смысле Коби был тем, кто сделал себя сам», - говорит Джордан. «Люди забывают об этом. Он был 18-летним парнем, который стал одним из лучших. Для меня все это было результатом тяжелой работы и самоотверженности. Все усилия, которые он приложил. Он должен быть отличным образцом для подражания для многих детей, которые в 18 могут выбрать не учебу в колледже, а карьеру в баскетболе».

«Он показал им, как это сделать. И он долго сидел на скамейке, прежде чем у него появился шанс. Люди тоже забывают об этом. Но когда он получил свой шанс, он воспользовался этим».

Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана - изображение 3

У Джордана не будет недостатка в материалах, чтобы проиллюстрировать величие своего друга. Это пять перстней, два MVP финала, MVP регулярного чемпионата 2008 года, 15 попаданий в символическую сборную НБА, 12 появлений в защитной сборной и четыре награды MVP Матча всех звезд. Но больше всего Джордан скучает по отцу, другу и родственной душе. Во время мемориала Коби в Staples Center Джордан сказал собравшейся толпе: «Когда Коби умер – часть меня умерла».

Может быть, это объясняет, почему номер Коби – вместе с последним сообщением – остается в телефоне Майкла Джордана.

«Я не знаю почему, - говорит он, - но я просто не могу его удалить».

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В статье: Коби Брайант Майкл Джордан
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