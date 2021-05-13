Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана

Оригинал статьи – Джеки Макмаллен, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

У него все еще есть его последнее смс, сохраненное на телефоне…

Майкл Джордан время от времени возвращается к этому сообщению, хотя каждый раз это освежает его горе и вызывает острое желание снова задаться вопросом: «Почему?».

У многих неравнодушных к спорту все еще тяжело на душе спустя почти 16 месяцев после смерти Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джанны, шестерых других пассажиров и пилота в результате крушения вертолета. На Джордане, который при жизни был для Брайанта наставником, доверенным лицом и просто другом, лежит особенный груз ответственности, ведь в субботу он представит Коби во время включения 5-кратного чемпиона НБА с Лейкерс в Зал баскетбольной славы. Это ответственность, в которой между собой переплетаются честь и страх.

Джордан до сих пор не может говорить о Брайанте без дрожи в голосе, а эмоции внутри него все так же бурлят, как и в один из февральских дней 2020 года, когда Майкл во время поминальной службы в Лос-Анджелесе открыто оплакивал потерю своего «младшего брата». Тогда же Джордан пошутил о рождении нового мема с плачущим Майклом и заставил весь Стейплс-Центр на мгновении забыть о всеобщем горе и залиться искренним смехом и овациями.

«Я сказал жене, что не буду плакать, потому что не хочу видеть это в течение следующих трех или четырех лет», - сказал Джордан в тот день. «Это то, что Коби Брайант делает со мной. Он знает, как добраться до вас таким образом, чтобы затронуть вас лично ... даже если он заноза в заднице».

Michael Jordan references the Michael Jordan crying meme at the Kobe Bryant memorial service. pic.twitter.com/CAgzOCrv50 — Jimmy Traina (@JimmyTraina) February 24, 2020

Время движется вперед, но горе остается и продолжает бурлить на поверхности. Джордан признает, что у него были некоторые опасения по поводу того, как он будет сохранять самообладание во время церемонии введения Брайанта в Зал славы.

«Сначала я думал, что могу немного нервничать по этому поводу, но потом я понял, что нет ничего такого в демонстрации эмоций в отношении кого-то, кого я абсолютно любил», - говорит Джордан. «Это гуманистическая сторона меня – люди часто забывают, что она есть у меня».

Когда люди умирают молодыми, это всегда душераздирающе. Авиакатастрофа в Калабасасе унесла жизни трех подростков и молодых родителей. Джордан говорит, что Брайанту всего 41 год, он комфортно перенес прощание с баскетболом и начал новую жизнь, сосредоточившись на проведении времени со своей женой Ванессой, четырьмя дочерьми и растущим портфолио литературных, развлекательных, тренерских и связанных с баскетболом деловых проектов.

«Он был так счастлив», - говорит Джордан. «У него все было так хорошо».

Последнее текстовое сообщение от 8 декабря 2019 года подтверждает слова Джордана. Коби отправил его Майклу сразу после полудня, в 12:18 по местному времени.

«Эта текила потрясающая», - написал Коби, имея в виду бренд Джордана Cincoro Tequila, бутылка которой была отправлена Брайанту при запуске. «Спасибо, мой брат», - ответил Джордан. «Да, сэр. С семьей все хорошо?», - ответил Коби. «Все хорошо. А с твоей?» «Все хорошо». Джордан улыбнулся и решил немного развлечься. «Ему действительно нравилось тренировать Джиджи, - объясняет MJ, - поэтому я сказал ему об этом». «Счастливых праздников, - ответил Джордан, - и надеюсь, что скоро встретимся. Тренер Коби??!». «Я добавил этот плачущий/смеющийся смайлик», - хихикает Джордан. «Взаимно», - написал Коби. «Эй, тренер, я сейчас сижу на скамейке запасных, и мы выносим другую команду со счетом 45-8».

Через 11 дней после этой переписки Брайант узнал, что с первой попытки официально номинирован в Зал славы баскетбола. 49 дней спустя его не стало.

«Мне просто нравятся эти сообщения», - говорит Джордан. «Они показывают конкурентный характер Коби».

Острая необходимость в конкуренции – одно из тех многих общих качеств, объединявших Джордана и Брайанта. Каждый был безжалостен в своем стремлении к победе, даже несмотря на то, что одноклубники Майкла и Коби порой становились жертвами ненасытной жажды совершенства своего звездного партнера по команде.

«Его стиль игры был идентичен моему, - говорит Джордан. «Он остался верен своему курсу, и я уважаю это».

17 декабря 1997 года на арене United Center в Чикаго 19-летний Коби Брайант вышел со скамейки запасных Лейкерс и набрал 33 очка за 29 минут. Джордан после игры разыскал молодого парня, чтобы сделать ему комплимент. Брайант же немедленно стал засыпать Майкла вопросами о технике выполнения бросков. Их беседа была короткой, но теплой.

«Если тебе что-нибудь понадобится, - сказал ему Джордан, - просто позвони...».

И Коби позвонил. А потом снова, снова и снова. Порой он делал это в 2 часа ночи, иногда звонки на номер Джордана приходили до восхода солнца. Брайант спрашивал у Майкла о нюансах его знаменитого броска в прыжке с разворота, о том, как работать с обманными движениями, о том, как в защите противостоять более крупным и сильным оппонентам. Коби не скрывал своей цели: быть похожим на Майкла или, если возможно, стать еще лучше.

«Он был психически крепким парнем, может быть, даже сильнее, чем я», - говорит Джордан. «Помните, людям, которые следили за мной, моим поклонникам это не нравилось».

Официально вхождение Брайанта в Зал славы вместе со звездной группой сверстников, включая Тим ​Данкана и Кевина Гарнетта, было подтверждено 4 апреля 2020 года. У Коби никогда не было возможности позвонить Майклу Джордану, чтобы узнать, сможет ли он представить его. «Ванесса спросила меня, когда он скончался», - объясняет Джордан. «Честно говоря, я ждал этого разговора. Это был либо я, либо Шак, поскольку они вместе выиграли три чемпионства».

Джордан говорит, что около шести месяцев назад он отправил Ванессе сообщение, чтобы уточнить вопрос.

«Я сказал ей: «Послушай, я знаю, что сейчас тяжелые времена. Я всегда здесь, если я тебе понадоблюсь», - говорит Джордан. Она ответила: «Мне бы очень понравилось, если бы ты представил Коби на церемонии принятия в Зал славы».

«Честно говоря, это будет большой честью. Это все равно, что представлять члена семьи. Он оказал мне высочайшее уважение, пытаясь подражать некоторым вещам, которые я делал. И я могу отплатить за это, только показывая свою поддержку и восхищение парнем, которого я считал одним из величайших игроков, когда-либо игравших в баскетбол».

Джордан отмечает, что карьера Брайанта в Лейкерс, с которыми он выиграл пять титулов, затмила то, насколько поначалу Брайанту было тяжело интегрироваться в лигу в подростковом возрасте, когда еще не был физически или умственно зрелым, часто был изолирован от других и даже сталкивался с презрением со стороны взрослых одноклубников.

«В некотором смысле Коби был тем, кто сделал себя сам», - говорит Джордан. «Люди забывают об этом. Он был 18-летним парнем, который стал одним из лучших. Для меня все это было результатом тяжелой работы и самоотверженности. Все усилия, которые он приложил. Он должен быть отличным образцом для подражания для многих детей, которые в 18 могут выбрать не учебу в колледже, а карьеру в баскетболе».

«Он показал им, как это сделать. И он долго сидел на скамейке, прежде чем у него появился шанс. Люди тоже забывают об этом. Но когда он получил свой шанс, он воспользовался этим».

У Джордана не будет недостатка в материалах, чтобы проиллюстрировать величие своего друга. Это пять перстней, два MVP финала, MVP регулярного чемпионата 2008 года, 15 попаданий в символическую сборную НБА, 12 появлений в защитной сборной и четыре награды MVP Матча всех звезд. Но больше всего Джордан скучает по отцу, другу и родственной душе. Во время мемориала Коби в Staples Center Джордан сказал собравшейся толпе: «Когда Коби умер – часть меня умерла».

Может быть, это объясняет, почему номер Коби – вместе с последним сообщением – остается в телефоне Майкла Джордана.

«Я не знаю почему, - говорит он, - но я просто не могу его удалить».