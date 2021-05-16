Коби Брайант, Тим Данкен и Кевин Гарнетт введены в баскетбольную Залу Славы

Защитник "Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Церемония, перенесенная с 2020 года, состоялась в субботу, 15 мая, в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Кроме Брайанта в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамик Кетчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Напомним, что пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб 26 января 2020 из-за аварии частного вертолета в Калифорнии. Вместе с Брайантом погибла его дочь Джианна и еще семь человек.