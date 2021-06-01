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Эффектное добивание Уэстбрука – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Первое место занял разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук, который в победном матче против Филадельфии ярко добавил мяч в кольцо после промаха одноклубника.
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