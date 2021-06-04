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Шикарный путбэк-данк защитника Лейкерс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - sports.yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Ежедневную подборку возглавил защитник Лейкерс Тэйлен Хортон-Такер, который в матче с Финиксом эффектно добил мяч в корзину после промаха ЛеБрона Джеймса.
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