В НБА назвали лучшего тренера года

Лучшим тренером регулярного чемпионата 2020-2021 стал наставник Нью-Йорк Никс Том Тибодо, который в сезоне 2010-2011 добивался аналогичного признания в статусе коуча Чикаго.

Тибодо впервые за 8 лет вывел Нью-Йорк в плей-офф – с показателем 41-31 Никс заняли четвертое место в Восточной конференции, но в первом раунде пост-сезона проиграли Атланте.

В голосовании Тибодо набрал 351 очко и на 11 баллов опередил наставника Финикса Монти Уильямса. Топ-3 замкнул главный тренер Юты Куин Снайдер.

This is the second NBA Coach of the Year Award for Thibodeau, who earned the honor in the 2010-11 season with the Chicago.



Thibodeau received 43 first-place votes and earned 351 total points to edge Phoenix head coach Monty Williams.



