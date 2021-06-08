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Леброн Джеймс хочет привлечь в Лейкерс новых игроков
Баскетболист попытается усилить команду
AP Photo/Brynn Anderson
Журналист ESPN Стивен Эй Смит утверждает, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс уже начал вести работу над усилением состава на следующий сезон. Леброн после провала в плей-офф НБА намеревается привлечь в команду сильных игроков.
"Леброн уже начал работу. Он будет пытаться привлечь новых игроков. Именно в этом состоит его цель. Он будет звать в Лос-Анджелес сильных баскетболистов", — сказал Смит в эфире подкаста First Take.
"Лейкерс" завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с "Финикс Санз" (100:113, 2-4).
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