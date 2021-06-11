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Мощный данк Зубаца через Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - Associated Press
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей второго раунда плей-офф.
Ежедневную подборку возглавил хорватский центровый Клипперс Ивица Зубац, который в матче с Ютой забил сверху через руки лучшего защитника сезона в НБА Руди Гобера.
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