Прометей легко справился с Запорожьем во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги

Прометей уверенно победил Запорожье во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги Париматч.

Гости выходили на второй поединок с мыслями о реванше и восстановления равновесия. Хозяева быстро развернули во всю мощь давление своих атак. Уже на старте их преимущество снова стало откровенно заметным. В итоге Прометей уверенно выиграл стартовую 10-минутку в девять очков.

Кэффи уже в начале второй четверти первым пересек отметку в 10 набранных очков. Однако его активности было слишком мало, чтобы сдерживать слаженное командное давление Прометея. Поэтому гости продолжили увеличивать преимущество, которое на большой перерыв возросло до 18-ти очков.

После перерыва Прометей продолжал контролировать поединок и поэтому Прометей уверенно удвоил преимущество в серии, сделав еще один весомый шаг к чемпионскому титулу.

Суперлига Париматч

Плей-офф. Финал. Матч 2

11 июня

Прометей (Каменское) - Запорожье - 79:54 (20:11, 24:15, 13:17, 22:11)