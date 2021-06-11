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Прометей легко справился с Запорожьем во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги
Команда из Каменского продемонстрировала уверенную игру
фото - fbu.ua
Прометей уверенно победил Запорожье во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги Париматч.
Гости выходили на второй поединок с мыслями о реванше и восстановления равновесия. Хозяева быстро развернули во всю мощь давление своих атак. Уже на старте их преимущество снова стало откровенно заметным. В итоге Прометей уверенно выиграл стартовую 10-минутку в девять очков.
Кэффи уже в начале второй четверти первым пересек отметку в 10 набранных очков. Однако его активности было слишком мало, чтобы сдерживать слаженное командное давление Прометея. Поэтому гости продолжили увеличивать преимущество, которое на большой перерыв возросло до 18-ти очков.
После перерыва Прометей продолжал контролировать поединок и поэтому Прометей уверенно удвоил преимущество в серии, сделав еще один весомый шаг к чемпионскому титулу.
Суперлига Париматч
Плей-офф. Финал. Матч 2
11 июня
Прометей (Каменское) - Запорожье - 79:54 (20:11, 24:15, 13:17, 22:11)
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