Президент UFC назвал чемпиона НБА в нынешнем сезоне

Президент UFC Дана Уайт оценил шансы клубов НБА на победу в нынешнем сезоне. Уайт признался, что надеется на победу "Финикс Санз".

"Финикс Санз"! Мы здесь для этого. Теперь, когда "Селтикс" вылетели, я хочу, чтобы чёртовы "Санз" выиграли титул", — приводит слова Уайта Hoop Central.

"Финикс" преодолел сопротивление "Лос-Анджелес Лейкерс" в первом раунде плей-офф (4-2), калифорнийцы являлись действующими чемпионами турнира. Далее они всухую переиграли "Денвер Наггетс" (4-0). В полуфинале плей-офф НБА "Санз" сыграют с победителем противостояния "Юта Джаз" — "Лос-Анджелес Клипперс". В этой паре счёт пока равный — 2-2.