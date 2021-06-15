  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Президент UFC назвал чемпиона НБА в нынешнем сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент UFC назвал чемпиона НБА в нынешнем сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

По его мнению - это Финикс Санз

Президент UFC назвал чемпиона НБА в нынешнем сезоне

Новина українською

Президент UFC Дана Уайт оценил шансы клубов НБА на победу в нынешнем сезоне. Уайт признался, что надеется на победу "Финикс Санз".

"Финикс Санз"! Мы здесь для этого. Теперь, когда "Селтикс" вылетели, я хочу, чтобы чёртовы "Санз" выиграли титул", — приводит слова Уайта Hoop Central.

"Финикс" преодолел сопротивление "Лос-Анджелес Лейкерс" в первом раунде плей-офф (4-2), калифорнийцы являлись действующими чемпионами турнира. Далее они всухую переиграли "Денвер Наггетс" (4-0). В полуфинале плей-офф НБА "Санз" сыграют с победителем противостояния "Юта Джаз" — "Лос-Анджелес Клипперс". В этой паре счёт пока равный — 2-2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...