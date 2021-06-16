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Кавай Леонард пропустит предстоящий матч с Ютой Джаз из-за травмы

Баскетбол
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Баскетболист не поможет своей команде

Кавай Леонард пропустит предстоящий матч с Ютой Джаз из-за травмы

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Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард не выйдет на паркет в пятом матче полуфинала Западной конференции НБА с "Ютой Джаз", пишет инсайдер Брайан Уиндхорст на своей странице в "Твиттере".

Участие Леонарда в шестой и седьмой играх серии под вопросом из-за травмы колена. 14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с "Ютой" (118:104, 2-2) из-за повреждения колена. Баскетболист ушёл в раздевалку в четвёртой четверти.

Леонард вышел на площадку во всех 11 матчах "Клипперс" в плей-офф-2021. Он набирал в среднем 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты.

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В статье: Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс Кавай Леонард
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