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Бруклин может обменять Ирвинга
Суперзвезда на выход?
Американский обозреватель Мэтт Салливан сообщил, что руководство Бруклина рассматривает вариант с обменом звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Боссы Нетс недовольны тем, что Ирвинг часто пропускал матчи в регулярном чемпионате, а в плей-офф выбыл с травмой в самый ответственный момент серии второго раунда против Милуоки.
Ирвинг перешел в Бруклин в статусе свободного агентом в июле 2019 года. С тех пор чемпион НБА с Кливлендом провел 74 матча, набирая в среднем за игру по 27,0 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи.
Бруклин в статусе главного фаворита на титул во втором раунде плей-офф со счетом 3:4 уступил Милуоки.
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