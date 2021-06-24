Бруклин может обменять Ирвинга

Американский обозреватель Мэтт Салливан сообщил, что руководство Бруклина рассматривает вариант с обменом звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Боссы Нетс недовольны тем, что Ирвинг часто пропускал матчи в регулярном чемпионате, а в плей-офф выбыл с травмой в самый ответственный момент серии второго раунда против Милуоки.

Ирвинг перешел в Бруклин в статусе свободного агентом в июле 2019 года. С тех пор чемпион НБА с Кливлендом провел 74 матча, набирая в среднем за игру по 27,0 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи.

Бруклин в статусе главного фаворита на титул во втором раунде плей-офф со счетом 3:4 уступил Милуоки.