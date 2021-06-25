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НБА: Клипперс сократили отставание в финале Запада против Финикса
Начало нового камбэка?
фото - Associated Press
Клипперс – Финикс 106:92 (29:21, 17:27, 34:21, 26:23)
Счет в серии – 2:1
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