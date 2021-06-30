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Цирковое попадание центрового Атланты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - thestar.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов пятого матча финала Восточной конференции между Атлантой и Милуоки.
На первом месте расположился швейцарский центровой Хоукс Клинт Капела, которому в одном из моментов удался сложнейший бросок с отклонением через щит.
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