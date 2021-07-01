Киев-Баскет подписал 24-летнего американца

Киев-Баскет объявил о подписании контракта с Джуланом Вашингтоном. Он стал третьим новичком команды в межсезонье.

Вашингтон до перехода в Киев-Баскет в NCAA провел 4 сезона в командах университетов Луизианы и Тенесси, а также поиграл с Рустави стал чемпионом Грузии.

В первом сезоне на профессиональном уровне Вашингтон отыграл 19 матчей, набирая в среднем за игру по 13,8 очка и 9,3 подбора.