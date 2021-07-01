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Киев-Баскет подписал 24-летнего американца
Первый легионер межсезонья в Суперлиге
фото - fbu.ua
Киев-Баскет объявил о подписании контракта с Джуланом Вашингтоном. Он стал третьим новичком команды в межсезонье.
Вашингтон до перехода в Киев-Баскет в NCAA провел 4 сезона в командах университетов Луизианы и Тенесси, а также поиграл с Рустави стал чемпионом Грузии.
В первом сезоне на профессиональном уровне Вашингтон отыграл 19 матчей, набирая в среднем за игру по 13,8 очка и 9,3 подбора.
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