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Киев-Баскет подписал 24-летнего американца

Баскетбол
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Первый легионер межсезонья в Суперлиге

Киев-Баскет подписал 24-летнего американца

фото - fbu.ua

Новина українською

Киев-Баскет объявил о подписании контракта с Джуланом Вашингтоном. Он стал третьим новичком команды в межсезонье.

Вашингтон до перехода в Киев-Баскет в NCAA провел 4 сезона в командах университетов Луизианы и Тенесси, а также поиграл с Рустави стал чемпионом Грузии.

В первом сезоне на профессиональном уровне Вашингтон отыграл 19 матчей, набирая в среднем за игру по 13,8 очка и 9,3 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что форвард Клипперс повторил достижения Джордана, Брайанта и ЛеБрона.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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