ЛеБрон завершил карьеру в сборной США

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс завершил международную карьеру. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной США Джерри Колланджело.

"Его время в сборной закончилось. Время берет свое. Джеймс вложил свое время и внес вклад в сборную, который ценится", - сказал функционер.

ЛеБрон дебютировал в сборной США в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. С национальной командой Джеймс дважды стал олимпийским чемпионом, а также по разу брал бронзу на Олимпиаде и чемпионате мира.

ЛеБрон Джеймс с 2012 года не выступал за сборную США на крупных международных турнирах.