Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон завершил карьеру в сборной США
Уходит эпоха
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс завершил международную карьеру. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной США Джерри Колланджело.
"Его время в сборной закончилось. Время берет свое. Джеймс вложил свое время и внес вклад в сборную, который ценится", - сказал функционер.
ЛеБрон дебютировал в сборной США в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. С национальной командой Джеймс дважды стал олимпийским чемпионом, а также по разу брал бронзу на Олимпиаде и чемпионате мира.
ЛеБрон Джеймс с 2012 года не выступал за сборную США на крупных международных турнирах.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто
- Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
- Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня
- Трехочковый Джорджа после шикарного финта – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО