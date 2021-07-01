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ЛеБрон завершил карьеру в сборной США

Баскетбол
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Уходит эпоха

ЛеБрон завершил карьеру в сборной США

Новина українською

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс завершил международную карьеру. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной США Джерри Колланджело.

"Его время в сборной закончилось. Время берет свое. Джеймс вложил свое время и внес вклад в сборную, который ценится", - сказал функционер.

ЛеБрон дебютировал в сборной США в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. С национальной командой Джеймс дважды стал олимпийским чемпионом, а также по разу брал бронзу на Олимпиаде и чемпионате мира.

ЛеБрон Джеймс с 2012 года не выступал за сборную США на крупных международных турнирах.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Финикс впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА.

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В статье: ЛеБрон Джеймс сборная США по баскетболу
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