Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финикс впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА
Санз в шести матчах закрыли серию с Клипперс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клипперс – Финикс 103:130 (29:33, 28:33, 26:31, 20:33)
Счет в серии – 2:4
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис определился с ценой за Бущана - источник
- УЕФА назвал арбитров на первые два матча 1/4 Евро-2020
- Русин: Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля
- НБА: Атланта разбила Милуоки в четвертом матче финала Востока
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...