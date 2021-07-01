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Финикс впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Санз в шести матчах закрыли серию с Клипперс

Финикс впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клипперс – Финикс 103:130 (29:33, 28:33, 26:31, 20:33)

Счет в серии – 2:4

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс
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