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Милуоки впервые с 1971 года стал чемпионом НБА
Второй титул в истории Бакс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
50 очков Янниса Адетокумбо помогли Милуоки в шести матчах закрыть финальную серию плей-офф против Финикса.
Милуоки – Финикс 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)
Счет в серии – 4:2
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