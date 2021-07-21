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Мощный блок-шот Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов шестого матча финала плей-офф между Милуоки и Финиксом (105:98).
Первое место занял зверский блок-шот MVP Янниса Адетокумбо на старте первой четверти.
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