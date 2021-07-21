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Исторический перформанс Адетокумбо в чемпионском матче НБА. ВИДЕО
Грек написал историю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо в шестом матче финала плей-офф НБА против Финикса стал первым баскетболистом в истории, которому в решающей стадии пост-сезона удалось набрать 50 очков, собрать 10 подборов и поставить 5 блок-шотов.
Адетокумбо – лишь седьмой баскетболист в истории НБА с 50-очковым перформансом в финале плей-офф. С 1993 года подобным отмечались только Майкл Джордан и ЛеБрон Джеймс.
Милуоки обыграл Финикс со счетом 105:98 и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА.
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