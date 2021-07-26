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Санон отправится в летний лагерь НБА
Соответствующий запрос в адрес ФБУ поступил от Национальной баскетбольной ассоциации
фото - fbu.ua
Защитник Днепра и сборной Украины Иссуфу Санон поедет в летний лагерь НБА. Соответствующий запрос в адрес ФБУ поступил от Национальной баскетбольной ассоциации.
В феврале 2020 Вашингтон продал права на защитника Нью-Йорке, а в ноябре того же года права на украинском перешли в Хьюстон.
Последнего сезона Санон сыграл 44 поединка в Суперлиге Париматч в составе Днепра. Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч.
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