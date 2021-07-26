Санон отправится в летний лагерь НБА

Защитник Днепра и сборной Украины Иссуфу Санон поедет в летний лагерь НБА. Соответствующий запрос в адрес ФБУ поступил от Национальной баскетбольной ассоциации.

В феврале 2020 Вашингтон продал права на защитника Нью-Йорке, а в ноябре того же года права на украинском перешли в Хьюстон.

Последнего сезона Санон сыграл 44 поединка в Суперлиге Париматч в составе Днепра. Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч.