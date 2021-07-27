Факт дня: Коби Брайант не проиграл ни одного матча в футболке сборной США

Легендарный американский защитник Коби Брайант пять раз становился чемпионом НБА с Лейкерс, а на международной арене и вовсе не проиграл ни одного матча.

Брайант 36 раз выходил на площадку в майке сборной США – и одержал 36 побед. В эпоху Коби американцы дважды выиграли Олимпиаду и стали чемпионами Америки в 2007 году.

Kobe Bryant had an overall record of 36-0 playing for USA Basketball ????



16-0 in the Olympics

10-0 in the FIBA Americas

10-0 in Exhibitions



???????? pic.twitter.com/BdsZm4KAv0 — Mamba Insider (@Mamba_Insider) July 26, 2021

Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Напомним, сборная США на старте Олимпийских игр в Токио проиграла Франции. Это первое поражение американцев на Играх с 2004 года.

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