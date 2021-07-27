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Факт дня: Коби Брайант не проиграл ни одного матча в футболке сборной США
Какой контраст на фоне нынешних результатов сборной
Легендарный американский защитник Коби Брайант пять раз становился чемпионом НБА с Лейкерс, а на международной арене и вовсе не проиграл ни одного матча.
Брайант 36 раз выходил на площадку в майке сборной США – и одержал 36 побед. В эпоху Коби американцы дважды выиграли Олимпиаду и стали чемпионами Америки в 2007 году.
Kobe Bryant had an overall record of 36-0 playing for USA Basketball ????— Mamba Insider (@Mamba_Insider) July 26, 2021
16-0 in the Olympics
10-0 in the FIBA Americas
10-0 in Exhibitions
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Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.
Напомним, сборная США на старте Олимпийских игр в Токио проиграла Франции. Это первое поражение американцев на Играх с 2004 года.
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