Факт дня: Коби Брайант не проиграл ни одного матча в футболке сборной США

Легендарный американский защитник Коби Брайант пять раз становился чемпионом НБА с Лейкерс, а на международной арене и вовсе не проиграл ни одного матча.

Брайант 36 раз выходил на площадку в майке сборной США – и одержал 36 побед. В эпоху Коби американцы дважды выиграли Олимпиаду и стали чемпионами Америки в 2007 году.

Kobe Bryant had an overall record of 36-0 playing for USA Basketball ????



16-0 in the Olympics

10-0 in the FIBA Americas

10-0 in Exhibitions



