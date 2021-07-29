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Уэйд отреагировал отреагировал на решение Симоны Байлз сняться с командного многоборья

Баскетбол
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Уэйд отреагировал отреагировал на решение Симоны Байлз сняться с командного многоборья

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Трёхкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд отреагировал на ситуацию вокруг решения американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио из-за психологических проблем.

"Симона Байлз выиграла национальные соревнования со сломанными пальцами на обеих ногах, одерживала победы на чемпионатах мира с камнями в почках и несла тяжёлое бремя, представляя всех жертв сексуального насилия. Половина вас всех, кричащих по этому поводу, даже не могут нормально носить маску", — писала Дэвидсон.

"Факты", — лаконично отреагировал Уэйд.

На Играх Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

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В статье: Дуэйн Уэйд Майами Хит
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