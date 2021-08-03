Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Братья Газоль завершили карьеру в сборной Испании
С ними уходит целая эпоха
фото - si.com
Легендарные испанские центровые Пау и Марк Газоль после поражения от США в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио (81:95) объявили о завершении международной карьере.
Gracias por todo hermanos Gasol ❤️@paugasol | @MarcGasol— Liga Endesa (@ACBCOM) August 3, 2021
????@BaloncestoESP pic.twitter.com/VREF9QfCWF
Газоль-старший со сборной Испании выиграл 11 медалей, включая золото чемпионата мира 2006 года и два серебра на Олимпийских играх.
Марк Газоль по два раза становился чемпионом мира и Европы, а также дважды играл в финале Олимпиад.
Марк Газоль следующий сезон проведет в НБА в Лейкерс. Пау Газоль в 41-летнем возрасте еще не принял решения о продолжении клубной карьеры.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- "Желать удачной карьеры не будем". Перемога расторгла контракт со Слинкиным из-за алкоголя
- Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога
- Лейкерс подписал сразу троих игроков
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО