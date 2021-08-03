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Братья Газоль завершили карьеру в сборной Испании

Баскетбол
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С ними уходит целая эпоха

Братья Газоль завершили карьеру в сборной Испании

фото - si.com

Новина українською

Легендарные испанские центровые Пау и Марк Газоль после поражения от США в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио (81:95) объявили о завершении международной карьере.

Газоль-старший со сборной Испании выиграл 11 медалей, включая золото чемпионата мира 2006 года и два серебра на Олимпийских играх.

Марк Газоль по два раза становился чемпионом мира и Европы, а также дважды играл в финале Олимпиад.

Марк Газоль следующий сезон проведет в НБА в Лейкерс. Пау Газоль в 41-летнем возрасте еще не принял решения о продолжении клубной карьеры.

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В статье: Марк Газоль Пау Газоль сборная Испании по баскетболу
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