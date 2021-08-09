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Дюрант и Гобер – в топ-5 данков Олимпиады в Токио. ВИДЕО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал телеканал Eurosport представил топ-5 бросков сверху на Олимпийских играх в Токио.
Четвертую Олимпиаду подряд выиграла сборная США, у Франции серебро, а Австралия впервые завоевала бронзу.
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