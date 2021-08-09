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Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства
Клуб далек от чемпионства
Чемпионский бонус разыгрывающего Спенсера Динуидди по контракту с "Вашингтон Уизардс" составляет 1 доллар, сообщает Clutch Points
Динуидди перешёл в "Вашингтон" в сделке сайн-энд-трейд с участием пяти команд. Разыгрывающий и "Уизардс" подписали трёхлетний контракт на 62 миллиона долларов. "Вашингтон" за всю историю только один раз становился чемпионом НБА в 1978 году.
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