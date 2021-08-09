  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб далек от чемпионства

Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства

Новина українською

Чемпионский бонус разыгрывающего Спенсера Динуидди по контракту с "Вашингтон Уизардс" составляет 1 доллар, сообщает Clutch Points

Динуидди перешёл в "Вашингтон" в сделке сайн-энд-трейд с участием пяти команд. Разыгрывающий и "Уизардс" подписали трёхлетний контракт на 62 миллиона долларов. "Вашингтон" за всю историю только один раз становился чемпионом НБА в 1978 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вашингтон Уизардз Спенсер Динуидди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...