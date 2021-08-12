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Майкл Джордан: Я проклят

Баскетбол
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Баскетболист рассказал, что испытывает трудности из-за того, что не может участвовать в матчах

Майкл Джордан: Я проклят

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Легенда НБА Майкл Джордан признался, что и в настоящее время игровая карьера накладывает заметный отпечаток на его повседневную жизнь.

"После завершения игровой карьеры многие мои заботы спровоцированы именно духом соревнований. Я был отличным игроком и каждый день чувствовал потребность быть ещё лучше своего соперника. На всё в жизни я смотрю оценивающим взглядом. Я проклят. Всё время говорю это своей жене. Я имею в виду, что мне трудно на что-то смотреть или участвовать в чём-либо, если это лишено духа борьбы, если это не соревнования. Сейчас моя главная задача — постараться успокоиться. По этой причине я так часто хожу на рыбалку", — приводит слова Джордана Archysport.

Ранее Джордан назвал самый сложный из шести своих чемпионских титулов в НБА.

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В статье: Майкл Джордан
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