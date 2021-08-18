Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмбиид подписал супермаксимальный контракт с Филадельфией
Камерунец связал будущее с Сиксерс
Звездный центровой Джоэль Эмбиид договорился с Филадельфией о супермаксимальном продлении контракта на 4 года и 196 миллионов долларов. Об этом сообщает ESPN.
Действующий контракт Эмбиида с франшизой из первой столицы США рассчитан до 2023 года. Таким образом, за следующие 6 лет камерунец заработает 261 миллион долларов.
С момента дебюта в НБА в 2016 году Эмбиид провел 260 матчей, набирая в среднем за игру по 24,8 очка, 11,3 подбора и 3,1 передачи.
Джоэль Эмбиид четырежды ездил на Матч всех звезд и трижды входил в символическую сборную сезона в НБА.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж
- Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной
- Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ
- Леброн Джеймс поблагодарил 9 игрокам, которые ушли из Лейкерс
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО