Эмбиид подписал супермаксимальный контракт с Филадельфией

Звездный центровой Джоэль Эмбиид договорился с Филадельфией о супермаксимальном продлении контракта на 4 года и 196 миллионов долларов. Об этом сообщает ESPN.

Действующий контракт Эмбиида с франшизой из первой столицы США рассчитан до 2023 года. Таким образом, за следующие 6 лет камерунец заработает 261 миллион долларов.

С момента дебюта в НБА в 2016 году Эмбиид провел 260 матчей, набирая в среднем за игру по 24,8 очка, 11,3 подбора и 3,1 передачи.

Джоэль Эмбиид четырежды ездил на Матч всех звезд и трижды входил в символическую сборную сезона в НБА.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!