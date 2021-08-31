  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Жребий не был благосклонен

Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу при жеребьевке отбора на ЧМ-2023 попала в группу G, а соперниками «сине-желтых» станут команды Испании, Грузии и Северной Македонии.

Полные результаты жеребьевки первого раунда квалификации:

Во второй этап квалификации выйдут по три лучших команды из каждой группы. Затем ФИБА сформирует 4 группы по 6 команд – путевки в финальный раунд чемпионата мира получат по три лучших команды из каждой группы.

Сборная Украины единственный раз участвовала на чемпионате мира в 2014 году – с показателем 2-3 команда Майка Фрателло не попала в 1/8 финала, заняв пятое место в группе С.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу ЧМ-2023
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...