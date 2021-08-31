Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу при жеребьевке отбора на ЧМ-2023 попала в группу G, а соперниками «сине-желтых» станут команды Испании, Грузии и Северной Македонии.

Полные результаты жеребьевки первого раунда квалификации:

Here's how Europe looks for #FIBAWC 2023 qualification!



Which games are you most looking forward to? ????✍️ pic.twitter.com/qc4zJAcT4D — FIBA (@FIBA) August 31, 2021

Во второй этап квалификации выйдут по три лучших команды из каждой группы. Затем ФИБА сформирует 4 группы по 6 команд – путевки в финальный раунд чемпионата мира получат по три лучших команды из каждой группы.

Сборная Украины единственный раз участвовала на чемпионате мира в 2014 году – с показателем 2-3 команда Майка Фрателло не попала в 1/8 финала, заняв пятое место в группе С.

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