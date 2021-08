Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу при жеребьевке отбора на ЧМ-2023 попала в группу G, а соперниками «сине-желтых» станут команды Испании, Грузии и Северной Македонии.

Полные результаты жеребьевки первого раунда квалификации:

Here's how Europe looks for #FIBAWC 2023 qualification!



Which games are you most looking forward to? ????✍️ pic.twitter.com/qc4zJAcT4D