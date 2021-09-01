  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дончич признан самым ценным активом в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дончич признан самым ценным активом в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

И не поспоришь

Дончич признан самым ценным активом в НБА

Новина українською

Статистическое издание FiveThirtyEight опубликовало рейтинг игроков НБА, которые будут самыми ценными активами в лиге в ближайшие семь сезонов.

Ключевыми факторами при составлении рейтинга были выступления баскетболистов, их возраст и сходство с другими баскетболистами из предыдущих эпох.

Примечательно, что в топ-3 не оказалось ни одного баскетболиста из США. Тройку лидеров составили Лука Дончич (Даллас), Никола Йокич (Денвер) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Ценность Дончича аналитики оценили в 576 миллионов долларов, Йокича – в 502 млн, а Адетокумбо – в 367 млн.

Лука Дончич за три сезона в НБА отыграл 199 матчей, набирая в среднем за игру по 25,7 очка, 8,4 подбора и 7,7 передачи.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: баскетбол НБА Лука Дончич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...