Дончич признан самым ценным активом в НБА

Статистическое издание FiveThirtyEight опубликовало рейтинг игроков НБА, которые будут самыми ценными активами в лиге в ближайшие семь сезонов.

Ключевыми факторами при составлении рейтинга были выступления баскетболистов, их возраст и сходство с другими баскетболистами из предыдущих эпох.

Примечательно, что в топ-3 не оказалось ни одного баскетболиста из США. Тройку лидеров составили Лука Дончич (Даллас), Никола Йокич (Денвер) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Ценность Дончича аналитики оценили в 576 миллионов долларов, Йокича – в 502 млн, а Адетокумбо – в 367 млн.

Лука Дончич за три сезона в НБА отыграл 199 матчей, набирая в среднем за игру по 25,7 очка, 8,4 подбора и 7,7 передачи.

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