Центровой Атланты Хоукс получил контракт на 46 миллионов долларов

Центровой "Атланты Хоукс" Клинт Капела договорился с клубом о подписании нового контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём "твиттере". Новое соглашение рассчитано на два года, по нему баскетболист заработает $ 46 млн.

С учётом существующего контракта Капела останется в "Атланте" до 2025 года.

В минувшем сезоне Капела принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата, набирая в среднем 15,2 очка и совершая 14,3 подбора за игру (лучший результат в НБА).