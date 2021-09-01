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Центровой Атланты Хоукс получил контракт на 46 миллионов долларов

Баскетбол
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Соглашение рассчитано до 2025 года

Центровой Атланты Хоукс получил контракт на 46 миллионов долларов

фото - thestar.com

Новина українською

Центровой "Атланты Хоукс" Клинт Капела договорился с клубом о подписании нового контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём "твиттере". Новое соглашение рассчитано на два года, по нему баскетболист заработает $ 46 млн.

С учётом существующего контракта Капела останется в "Атланте" до 2025 года.

В минувшем сезоне Капела принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата, набирая в среднем 15,2 очка и совершая 14,3 подбора за игру (лучший результат в НБА).

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В статье: Атланта Хоукс
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