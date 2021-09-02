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Кубок Прометея. Киев-Баскет разгромил Днепр
Матч прошёл в одно кольцо
Киев-Баскет одержал уверенную победу над Днепром в стартовом матче Кубка Прометея, который стартовал в Слобожанском.
Киевляне начали встречу трехочковым Вудсона, но днепряне ответили своими попаданиями из-за дуги от Зотова, благодаря чему Днепр ушел в отрыв на 4 очка, а в концовке Киев-Баскет сумел сравнять счет. Только заработанные штрафные Санона, один из которых он реализовал, позволили Днепру выиграть первую четверть 24:23.
Равная борьба продолжалась до середины третьей четверти, когда Киев-Баскет сделал рывок с 44:43 до 55:45. Очевидно, сказалось, что для Днепра это был только первый матч на сборах, тогда как киевляне уже провели два матча на турнире в Польше. Лишь два попадания Тимофеенко со штрафных немного скрасили концовку четверти - 55:47.
В последней четверти Киев-Баскет наращивал свое преимущество, которое к концу матча дотягивала +21 - 75:54.
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