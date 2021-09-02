Кубок Прометея. Киев-Баскет разгромил Днепр

Киев-Баскет одержал уверенную победу над Днепром в стартовом матче Кубка Прометея, который стартовал в Слобожанском.

Киевляне начали встречу трехочковым Вудсона, но днепряне ответили своими попаданиями из-за дуги от Зотова, благодаря чему Днепр ушел в отрыв на 4 очка, а в концовке Киев-Баскет сумел сравнять счет. Только заработанные штрафные Санона, один из которых он реализовал, позволили Днепру выиграть первую четверть 24:23.

Равная борьба продолжалась до середины третьей четверти, когда Киев-Баскет сделал рывок с 44:43 до 55:45. Очевидно, сказалось, что для Днепра это был только первый матч на сборах, тогда как киевляне уже провели два матча на турнире в Польше. Лишь два попадания Тимофеенко со штрафных немного скрасили концовку четверти - 55:47.

В последней четверти Киев-Баскет наращивал свое преимущество, которое к концу матча дотягивала +21 - 75:54.