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Состав Далласа пополнит Горан Драгич

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Он будет играть вместе с Лукой Дончичем

Состав Далласа пополнит Горан Драгич

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Разыгрывающий "Торонто Рэпторс" Горан Драгич продолжит карьеру в "Даллас Маверикс", сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём "твиттере".

"Все мои источники в лиге рассказывают мне, что "Торонто Рэпторс" должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в "Даллас". — написал Джейк Фишер.

В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.

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В статье: Горан Драгич
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