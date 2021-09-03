Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состав Далласа пополнит Горан Драгич
Он будет играть вместе с Лукой Дончичем
Разыгрывающий "Торонто Рэпторс" Горан Драгич продолжит карьеру в "Даллас Маверикс", сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём "твиттере".
"Все мои источники в лиге рассказывают мне, что "Торонто Рэпторс" должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в "Даллас". — написал Джейк Фишер.
В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кулач и Супряга в обойме. Официальная заявка Динамо на групповой этап Лиги чемпионов
- Барселона пафосно презентовала свою новую семерку
- Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник
- Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...