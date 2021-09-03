Состав Далласа пополнит Горан Драгич

Разыгрывающий "Торонто Рэпторс" Горан Драгич продолжит карьеру в "Даллас Маверикс", сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём "твиттере".

"Все мои источники в лиге рассказывают мне, что "Торонто Рэпторс" должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в "Даллас". — написал Джейк Фишер.

В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.