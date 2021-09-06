Марк Газоль не вернется в Лейкерс перед стартом следующего сезона

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Марк Газоль не вернётся в клуб на следующий сезон, пишетThe Athletic.

Как сообщает источник, пока неизвестно, где будет выступать испанский баскетболист в новом сезоне. Ранее Газоль изъявил желание остаться в калифорнийском клубе, но подписание Деандре Джордана делает его ненужным клубу из Лос-Анджелеса.

До заявления Газоля о желании остаться в калифорнийском клубе ходили слухи о его возможном переезде в Европу — в "Барселону".

Марк Газоль является воспитанником "Барселоны", за которую профессионально выступал с 2004 по 2006 годы. Газоль с 2008 года выступает за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как "Мемфис Гриззлиз", "Торонто Рэпторс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".