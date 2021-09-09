Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санон продлил контракт с БК Днепр
НБА подождет
фото - fbu.ua
Защитник сборной Украины Иссуф Санон продлил контракт с БК Днепр. Об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.
Санон в межсезонье ездил в США для участия в Летней лиге в составе Вашингтона, однако не попал в заявку команды из-за нарушения протокола НБА по коронавирусу.
Санон в прошлом сезоне в Суперлиге сыграл 44 матча, набирая в среднем за игру по 11,4 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи.
Иссуф Санон в сезоне 2020-2021 был признан лучшим защитником Суперлиги и вошел в символическую пятерку сезона.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине
- Ничья с французами не может оправдать провал в Казахстане. Первые впечатления от сборной Петракова
- Досадный финал СБУ в Пльзене, ФИФА воюет с топами АПЛ, допинг в сборной Казахстана. Главные новости за 8 сентября
- БК Одесса подписал трех легионеров
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО