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Санон продлил контракт с БК Днепр

Баскетбол
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НБА подождет

Санон продлил контракт с БК Днепр

фото - fbu.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Иссуф Санон продлил контракт с БК Днепр. Об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.

Санон в межсезонье ездил в США для участия в Летней лиге в составе Вашингтона, однако не попал в заявку команды из-за нарушения протокола НБА по коронавирусу.

Санон в прошлом сезоне в Суперлиге сыграл 44 матча, набирая в среднем за игру по 11,4 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи.

Иссуф Санон в сезоне 2020-2021 был признан лучшим защитником Суперлиги и вошел в символическую пятерку сезона.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Иссуф Санон
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