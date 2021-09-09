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Стефен Карри назвал самого умного игрока, с которым ему приходилось играть
По его мнению, этим игроком является Дрэймонд Грин
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мнением об игре своего одноклубника Дрэймонда Грина. Карри заявил, что Грин — самый умный игрок, с которым он когда-либо играл.
"Это самый умный баскетболист, с которым мне приходилось играть. Дрэймонд умеет определять угол передачи, скорость мяча, рассчитывать время передачи и многое другое. В этом он большой мастер", — приводит слова Карри Essentially Sports.
Ранее Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри. Игроки долгое время вместе выступали за "Голден Стэйт".
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