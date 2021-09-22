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Илья Сидоров - MVP Суперкубка Украины-2021

Баскетбол
(1 голосов)

Защитник провел отличный матч

Илья Сидоров - MVP Суперкубка Украины-2021

Фото: ФБУ

Новина українською

Защитник Прометея Илья Сидоров по итогам матча признан MVP Суперкубка-2021.За 20:54 минуты на площадке он набрал 20 очков (8/10 с игры), попал 4 из 6 бросков из-за дуги (3 из них во второй половине встречи).

Также на счету Сидорова 1 подбор и 3 передачи. Защитник завершил встречу с 22 баллами за эффективность действий.

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В статье: Илья Сидоров БК Прометей (Камянское)
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