Илья Сидоров - MVP Суперкубка Украины-2021

Защитник Прометея Илья Сидоров по итогам матча признан MVP Суперкубка-2021.За 20:54 минуты на площадке он набрал 20 очков (8/10 с игры), попал 4 из 6 бросков из-за дуги (3 из них во второй половине встречи).

Также на счету Сидорова 1 подбор и 3 передачи. Защитник завершил встречу с 22 баллами за эффективность действий.