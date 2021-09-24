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Тернополь не справился с давлением Киев-Баскета и проиграл с разницей в 11 очков
Гости оказались сильнее
БК Киев-Баскет
Киев-Баскет переиграл Тернополь в первом для команд матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Обе команды начали игру на низких оборотах. Хозяева выиграли четверть с преимуществом в 2 очка.
Второй игровой отрезок лучше начали гости и как результат, на большой перерыв команда Айнарса Багатскиса пошла с гандикапом в 6 пунктов.
После отдыха Киев-Баскет продолжил отрыв в счете. Однако, до окончания четверти, хозяевам площадки удалось сократить отставание вполовину.
В решающей 10-ти минутке команды показали лучшую результативность, набрав на двоих 49 пунктов. И все же, эта четверть осталась за гостями. Финальная сирена подытожила уверенную победу Киев-Баскета - 83:72.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Тернополь, ФОК
Тернополь - Киев-Баскет 72:83 (17:15, 12:20, 21:21, 22:27)
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