Днепр уступил в квалификации Кубка Европы ФИБА

Днепр сыграл матч первого круга квалификации Кубка Европы ФИБА против польского клуба Трефл Сопот.

Команда Дмитрия Болдаева неудачно сыграла старт матча, отдав сопернику первую четверть.

Во второй десятиминутке украинскому клубу удалось исправить положение. Днепр реализовал 5 из 8 трехочковых за четверть и выровнял ситуацию на подборах.

В третьей четверти сюжет матча изменился: игра была близка и сопровождалась регулярной сменой лидера. Днепр окончательно перехватил инициативу в трехсекундной и увеличивал преимущество на чужом щите.

К сожалению, в напряженной заключительной 10-минутке решающий рывок был за Трефлом. За 7 минут до конца матча поялкы отобрали лидерство в счете и уже не отдавали его Днепру.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация, 1-й раунд

София, Болгария

Днепр (Украина) - Трефл Сопот (Польша) 82:88 (12:25, 26:19, 22:17, 22:27)